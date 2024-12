Congresso do Peru investiga suposta rede de prostituição no Legislativo

A reportagem televisiva menciona a hipótese de que pistoleiros contratados por Torres teriam assassinado Vidal, que supostamente recrutava as prostitutas.

"O que ocorreu é grave. A suposta rede de prostituição, que acabou com o crime contra uma ex-trabalhadora do Congresso, tem que ser investigada", disse à imprensa o presidente da Comissão de Fiscalização, Juan Burgos.

Segundo a convocação do Parlamento, difundida nesta terça-feira (24), Torres terá que informar sobre "os critérios adotados para a proposta e contratação do pessoal que trabalha no gabinete de Assessoria Legal e Constitucional do Congresso".

Torres foi demitido do cargo no Congresso em 13 de dezembro, três dias depois do ataque contra sua ex-assessora.

