Conselho iraniano vota para suspender a proibição do Whatsapp

O conselho supremo do ciberespaço do Irã, que é responsável pela gestão de questões relacionadas à Internet e ao ciberespaço, votou nesta terça-feira (24) para suspender a proibição do aplicativo de mensagens WhatsApp, que enfrenta restrições há mais de dois anos, informou a mídia estatal.

"A proibição do WhatsApp e do Google Play foi suspensa por um voto unânime dos membros do conselho supremo do ciberespaço", disse a agência de notícias oficial iraniana Irna.

"Essa é a primeira etapa do plano para suspender as restrições", acrescentou Irna.