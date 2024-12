Vice do PT anuncia apoio a rival de Lula; Waguinho acusa 'pacto com diabo'

Vice-presidente nacional do PT, o deputado federal e prefeito eleito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, anunciou uma aliança com Márcio Canella (União), eleito prefeito de Belford Roxo com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e com discurso de oposição ao governo Lula. Principal aliado de Lula na Baixada Fluminense, o prefeito Waguinho (Republicanos) classificou a aliança de "pacto com o diabo".

Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista diz, ao lado de Canella, que irá levá-lo até Lula para garantir verbas para a cidade.

Canella derrotou no primeiro turno o grupo de Waguinho, que tinha o apoio pessoal do presidente Lula (PT). Foi uma das poucas cidades em que o petista fez campanha neste ano. Como mostrou um série de reportagens do UOL, Lula direcionou até mesmo recursos do orçamento próprio de ministérios para a cidade, liberados a jato e sem análise técnica.