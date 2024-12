Presente de Natal para o crime organizado, diz Caiado sobre decreto de Lula

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse que o decreto publicado nesta terça-feira (24) pelo presidente Lula (PT), que define novas regras para o uso da força por policiais e proíbe o uso das armas de fogo em circunstâncias que não representam riscos aos profissionais de segurança, é um "presente de Natal para o crime organizado".

O que aconteceu

Caiado se manifestou nas redes sociais contra o decreto presidencial. "Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT-venezuelano, que parece querer incendiar o país", afirmou em uma publicação do X.

O governador de Goiás chamou o decreto presidencial de "chantagem explícita contra os estados". "O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário."