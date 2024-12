Guardiola diz que crise do City não se deve só a jejum de gols de Haaland

O técnico Pep Guardiola disse nesta terça-feira (24) que o jejum de gols de Erling Haaland não é o único motivo da crise que o Manchester City vive nesta temporada.

O time que venceu as últimas quatro edições do Campeonato Inglês sofreu sua nona derrota nos últimos 12 jogos entre todas as competições ao cair diante do Aston Villa (2 a 1) no último sábado.

Após mais esse resultado negativo, as críticas recaíram sobre Haaland, que passou em branco em cinco dos últimos seis jogos.