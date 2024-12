Novas autoridades sírias anunciam acordo para dissolução dos grupos armados

As novas autoridades da Síria, que tomaram o poder após uma ofensiva relâmpago que derrubou o presidente Bashar al Assad, anunciaram nesta terça-feira (24) que alcançaram um acordo com "todos os grupos armados" para sua dissolução e integração às Forças Armadas nacionais.

O acordo não inclui, no entanto, as poderosas Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos e apoiadas pelos Estados Unidos. O grupo controla amplas faixas de território no nordeste do país.

"Uma reunião dos líderes dos grupos armados com o novo dirigente da Síria, Ahmad al Sharaah, terminou com um acordo sobre a dissolução de todos os grupos e sua integração" sob o comando do Ministério da Defesa, informaram as novas autoridades no Telegram.