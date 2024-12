Afeganistão denuncia ataque paquistanês que deixou 46 mortos e promete resposta

Ao menos 46 pessoas morreram no leste do Afeganistão em bombardeios do vizinho Paquistão, que classificou as ações nesta quarta-feira (25) como "operações contra esconderijos de terroristas".

O Paquistão afirma que alguns grupos armados, como os talibãs paquistaneses da organização TTP, utilizam o território afegão como base de retaguarda para executar atentados.

Na semana passada, 16 soldados paquistaneses morreram em um ataque contra uma base militar perto da fronteira porosa com o Afeganistão. O atentado foi reivindicado pelos talibãs paquistaneses.