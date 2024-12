Vitória do City, o presente que Guardiola espera no 'Boxing Day'

Imerso em uma inexplicável série de nove derrotas nos últimos 12 jogos entre todas as competições, o Manchester City de Pep Guardiola precisa dos três pontos em casa contra o Everton, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, no tradicional 'Boxing Day', nesta quinta-feira (26).

Muito mais tranquila é a situação dos times do Top 5 da tabela, já que todos eles jogam em casa contra adversários acessíveis, 'a priori'.

O líder Liverpool, por exemplo, recebe em Anfield o Leicester (17º).