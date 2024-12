Acordo de separação dos Beatles, que pôs fim a 'muitas tensões', completa 50 anos

A separação formal dos Beatles completa 50 anos neste domingo (29), um momento precedido por "muitas tensões" devido a diferenças pessoais, conflitos criativos e à morte de seu empresário em 1967.

Embora tenham assinado sua dissolução em um documento em 29 de dezembro de 1974, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr pararam de trabalhar juntos entre 1969 e 1970.

"Eles descobriram que eram indivíduos e não só membros da banda", disse à AFP Peter Doggett, autor do livro "You Never Give Me Your Money: The Battle for the Soul of The Beatles", publicado em 2009 e que aborda a separação do grupo.