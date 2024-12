Defesa aérea russa teria atingido avião que caiu no Cazaquistão, diz funcionário dos EUA

Um funcionário dos Estados Unidos disse, nesta quinta-feira (26), que os primeiros indícios sugerem que o sistema antiaéreo da Rússia atingiu o avião que se acidentou no Cazaquistão, deixando 38 mortos.

Os comentários do funcionário, que falou sob a condição do anonimato, ocorrem depois que alguns veículos reportaram que autoridades cazaques acreditam que o sistema antimísseis russo teria provocado o acidente na véspera, quando o avião da companhia Azerbaijan Airlines voava de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república russa da Chechênia.

