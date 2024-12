Índia se prepara para receber 400 milhões de peregrinos em enorme festival religioso

Ao lado dos rios sagrados da Índia, uma cidade temporária está sendo construída para um festival hindu que deverá ser tão grande que poderá ser visto do espaço, o maior encontro de peregrinos da história.

As autoridades indianas estão se preparando para a chegada de 400 milhões de peregrinos a Prayagraj, uma cidade no centro-norte da Índia, anteriormente conhecida como Allahabad, durante as seis semanas do festival Kumbh Mela. Isso equivale à população dos Estados Unidos e do Canadá juntos.

O antigo ritual sagrado, que combina fervor religioso e banhos rituais, é realizado uma vez a cada 12 anos na confluência dos rios sagrados Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati.