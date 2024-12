Presidente de Angola indulta filho de dos Santos condenado por corrupção

O presidente de Angola, João Lourenço, perdoou cinquenta prisioneiros, incluindo o filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que foi condenado a cinco anos de prisão por desvio de fundos, informou a presidência nesta quinta-feira (26).

O perdão faz parte das comemorações do 50º aniversário da independência do país no próximo ano e de seu espírito de "harmonia, clemência, indulgência, concórdia e fraternidade", de acordo com o decreto publicado nesta quinta-feira na página da presidência no Facebook.

Conhecido como "Zenu", José Filomeno dos Santos, 46 anos, teve sua condenação confirmada em julho pelo Tribunal Supremo de Luanda, meses depois de ter sido anulada por outro tribunal por motivos processuais.