Justiça rejeita processo do Barcelona para inscrever Dani Olmo

O Barça pode recorrer da sentença.

O clube catalão havia entrado na justiça para inscrever sua principal contratação para a temporada porque a LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, vetou a inscrição de Olmo por exceder o teto salarial estabelecido para o Barça, levando em conta sua situação financeira.

Em um primeiro momento, o Barcelona, afundado em dívidas, inscreveu Olmo até 31 de dezembro com 80% do salário do zagueiro lesionado Andreas Christensen, graças a uma exceção que permite aos clubes substituir lesionados de longa duração.

Depois que a LaLiga rejeitou o pedido de ampliação da inscrição de Olmo, o Barça levou o caso à justiça alegando concorrência desleal e com o objetivo de inscrever o jogador até 30 de junho de 2025.

A LaLiga elogiou a decisão da justiça de negar o processo do Barcelona ao considerar que permitir a inscrição de Olmo poderia "alterar" de "forma grave a igualdade de condições das regras de competição".

Dani Olmo tem contrato com o Barcelona até 2030, mas de acordo com a imprensa espanhola, uma cláusula permitiria ao jogador deixar o clube se sua inscrição não fosse resolvida.