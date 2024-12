Sobe para 10 número de mortos em desabamento de ponte que liga Maranhão e Tocantins

O desabamento de uma ponte no domingo entre o Maranhão e Tocantins deixou 10 mortos e sete desaparecidos, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (27).

A viga central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os dois estados, desabou no último domingo, ainda sem causas conhecidas.

As equipes de resgate encontraram nesta sexta-feira um corpo no rio Tocantins, enquanto outro foi localizado na noite de quinta-feira, a seis quilômetros do local do acidente, informou a Marinha.