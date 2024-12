Acordo garante favoritismo de Ricardo Teixeira para comando da Câmara de SP

Acordo feito na época da eleição, em outubro, é retomado. O União ficará com a presidência da Câmara; o MDB, com a primeira vice-presidência; o PL, com a segunda; e o PT, que tem a maior bancada (oito vereadores) e entrou no acordo para não ficar isolado, ficará com a Primeira Secretaria da Mesa.

Só o PSOL terá candidato de oposição a Teixeira. O partido anunciou na sexta-feira (27) que o vereador Celso Giannazi vai disputar a Presidência. O objetivo é marcar posição, já que o partido tem apenas seis vereadores, e deve contar apenas com apoio do PSB, que tem dois vereadores.

Acordos e costumes

Acordo feito para a reeleição de Ricardo Nunes. O MDB e o então presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), negociaram que, em troca do apoio de Leite à candidatura de Nunes, o MDB apoiaria o candidato do União à Presidência da Casa.

O costume da Câmara é que o presidente seja sempre um vereador experiente. Só que, dos sete vereadores eleitos pelo União, só dois foram reeleitos: Rubinho Nunes, oriundo do MBL, e Ricardo Teixeira, que está indo para o sétimo mandato como vereador.

Traições e reviravoltas. Depois das eleições, Milton Leite desistiu de apoiar Teixeira e manifestou apoio a Rubinho Nunes. O nome de Rubinho, no entanto, foi barrado pelo MDB de Ricardo Nunes, já que o vereador traiu a posição do seu partido e declarou apoio à candidatura de Pablo Marçal (PRTB) para prefeito. O MDB ameaçou lançar um candidato próprio, que seria o vereador João Jorge.