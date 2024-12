Alemanha acusa Elon Musk de tentar influenciar as suas eleições

O bilionário americano Elon Musk está "tentando influenciar as eleições legislativas alemãs" marcadas para o final de fevereiro com o seu apoio aberto ao partido de extrema direita AfD, disse o governo alemão nesta segunda-feira (30).

"Elon Musk está tentando influenciar as eleições federais com suas declarações", disse Christiane Hoffmann, porta-voz adjunta do governo.

Em um artigo de opinião publicado no sábado pelo jornal Welt, o dono da X, da SpaceX e da Tesla estimou que "a Alternativa para a Alemanha (AfD) é o último raio de esperança" para a Alemanha, que segundo ele está "à beira do colapso econômico e cultural".