Após perder mãe e avó, menino que comeu bolo no RS pede orações a padre

A criança de 10 anos que o comeu um bolo com suspeita de envenenamento em Torres (RS), escreveu uma carta a um padre da cidade pedindo orações pelos familiares que morreram após consumirem o alimento.

O que aconteceu

A carta foi entregue pelo avô do menino no domingo (29) ao padre Leonir Alves, da Paróquia São Domingos. ''Querido padre Leonir ou Almo, quero pedir que minha mamãe, dinda e vó descansem em paz. Que Deus acolha elas e dê a paz eterna'', começava o escrito.

A criança pediu ao líder religioso que orasse pela mãe, avó e madrinha que morreram. As três tiveram uma parada cardiorrespiratória no dia 24 de dezembro após comerem um bolo de Natal com suspeita de envenenamento.