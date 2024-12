Copacabana se prepara para receber 2,5 milhões de pessoas para virada do ano

O esquema de segurança foi reforçado em comparação com o ano passado, segundo as autoridades do Rio, com 3.300 policiais mobilizados apenas na praia de Copacabana. A polícia usará detectores de metais, drones e câmeras de vigilância com reconhecimento facial.

Com a chegada de turistas de todo o país e do mundo, a prefeitura espera injetar 3,2 bilhões de reais na economia local.

"O pessoal está bem animado [...] a cidade está bem cheia, eu acredito que vai dar uma melhorada na nossa economia", disse à AFP Luana de Melo, que aluga cadeiras e guarda-sóis na areia de Copacabana.

Carol Mendes, uma turista que veio de Belo Horizonte, aguarda o início das festividades aproveitando o sol na praia enquanto bebe água de coco fresca.

"Espero que 2025 seja um ano cheio de paz e esperança, e que as pessoas mostrem mais humanidade e empatia", expressou a mulher de 38 anos.

