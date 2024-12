EUA anuncia nova ajuda de segurança à Ucrânia no valor de US$ 2,5 bilhões

Outros 1,22 bilhão de dólares (R$ 7,5 bilhões) serão financiados através da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia.

"Hoje, tenho orgulho de anunciar quase 2,5 bilhões de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia, enquanto o povo ucraniano continua defendendo a sua independência e liberdade da agressão russa", disse o presidente Joe Biden em um comunicado.

As reduções dos estoques do Departamento de Defesa incluirão drones, munições para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS), mísseis guiados opticamente, sistemas de armas antitanque, munições ar-terra e peças de reposição, de acordo com um comunicado separado do Departamento de Estado.

"Os Estados Unidos e mais de 50 nações estão unidos para garantir que a Ucrânia tenha as capacidades necessárias para se defender da agressão russa", disse o secretário de Estado, Antony Blinken.

Uma parcela de quase um bilhão de dólares em drones, munições e equipamentos já havia sido anunciada no início do mês.

A administração em fim de mandato de Biden trabalha para obter o máximo de ajuda possível à Ucrânia antes que Trump, que criticou repetidamente a assistência dos EUA a Kiev e afirmou que poderia garantir um cessar-fogo dentro de horas, tome posse em 20 de janeiro.