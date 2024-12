Jesús Navas se despede do futebol diante da torcida do Sevilla

O espanhol Jesús Navas se despediu nesta segunda-feira (30) do futebol numa emocionante cerimônia realizada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, onde os torcedores dedicaram canções e homenagens ao lendário zagueiro 'sevillista'.

Navas, de 39 anos, anunciou que se aposentaria do futebol no dia 31 de dezembro devido a uma lesão no quadril que enfrenta há várias temporadas.

"Vivo para levar alegria ao meu Sevilla e aos torcedores espanhóis e se não fosse pelo quadril eu teria continuado, com certeza. Por isso foi muito difícil para mim dizer que isto termina aqui", declarou em meio às lágrimas o jogador com o maior número de títulos da história da seleção espanhola aos 45 mil torcedores que lotaram o estádio do Sevilla.