Trabalhadores indianos substituem palestinos na construção civil em Israel

Se a mortal incursão do movimento islamista não tivesse ocorrido, esta obra estaria cheia de trabalhadores falando árabe, ao contrário do hindi, hebraico e até do mandarim que se escuta atualmente.

O ataque do Hamas, que desencadeou a guerra entre Israel e o movimento islamista na Faixa de Gaza, se espalhou para outros grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes huthis no Iêmen, e até mesmo para o confronto direto com Teerã.

Mas nada disso impediu Nishad, de 35 anos, de ir para Israel. "Não há nada a temer aqui", afirma, apesar de ter tido que correr várias vezes paraT abrigos antiaéreos. "Uma vez que [as sirenes] param, voltamos ao trabalho", explica à AFP.

Os altos salários em Israel, onde alguns trabalhadores podem ganhar até três vezes mais do que em seu país de origem, são a chave para que pessoas como Nishad viajem até o país do Oriente Médio, a milhares de quilômetros de distância.

"Estou economizando para o futuro, planejo fazer investimentos inteligentes e fazer algo valioso para minha família", conta Nishad, um dos 16.000 trabalhadores que chegaram da Índia no ano passado.

- Nova leva de contratações -

A Índia é a quinta maior economia do mundo e uma das que mais cresce, mas também tem enfrentado dificuldades para gerar empregos suficientes para milhões de pessoas.