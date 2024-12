Empresa tem 68 mil passagens canceladas após acidente aéreo com 179 mortos

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro. O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã de domingo (29), no horário local, 21h da noite deste sábado (28), no horário de Brasília. Estavam a bordo 175 passageiros e seis tripulantes.

Somente dois homens sobreviveram. Eles eram comissários de bordo e tinham 25 e 33 anos. Os dois estão internados com múltiplas fraturas e outras lesões.

O acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave. A tripulação do Boeing foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano. Ju Jong-wan, diretor da pasta, disse ao jornal The New York Times que as caixas-pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações.

Dos que estavam a bordo, 82 eram homens e 93 eram mulheres, com idades variando de três a 78 anos. O avião estava retornando de Bangkok, na Tailândia. O acidente ocorreu após uma tentativa de pouso na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul. De acordo com autoridades coreanas, no avião estavam 173 passageiros coreanos e dois tailandeses.

Este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas ocorrido na Coreia do Sul. Antes do desastre da Jeju Air, o acidente com maior perda de vidas havia sido o da Asiana Airlines Haenam, em 1993, que matou 66 pessoas.