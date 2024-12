Zagallo, Menotti, Beckenbauer, Neeskens... as personalidades que partiram em 2024

Fora do futebol, a morte mais chocante no mundo do esporte foi a do recordista da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, num acidente de carro no início de fevereiro.

- JANEIRO

5 de janeiro: Mario Zagallo (92 anos), lenda do futebol brasileiro e único brasileiro tetracampeão mundial, depois de ter conquistado duas Copas do Mundo como jogador (1958 e 1962) e outras duas como técnico da seleção (treinador principal em 1970 e coordenador em 1994).

7 de janeiro: Franz Beckenbauer (78 anos), jogador alemão, lenda do Bayern de Munique, três vezes vencedor da Copa dos Campeões Europeus, a antiga Champions League (1974, 1975 e 1976) e campeão mundial como jogador (1974) e treinador (1990). Também pela seleção alemã venceu a Eurocopa de 1972.

22 de janeiro: Gigi Riva (79 anos), jogador italiano e maior artilheiro da história da 'Nazionale'. Venceu a Euro-1968 e disputou a final da Copa do Mundo de 1970.

- FEVEREIRO

11 de fevereiro: Kelvin Kiptum (24 anos), atleta queniano, detentor do recorde mundial da maratona (2 horas, 00 minutos e 35 segundos), morreu num acidente de carro em seu país.