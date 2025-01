Surubão do Arpoador: polícia abre investigação de orgia no Réveillon do Rio

A 12ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Leblon (zona sul), abriu nesta sexta-feira (3) um procedimento para investigar uma orgia na praia do Arpoador na virada do ano.

O que aconteceu

Apelidado nas redes sociais de "surubão do Arpoador", a orgia teria ocorrido entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Parte do sexo grupal foi gravada e compartilhada, viralizando na internet.

No vídeo, dezenas de homens fazem filas para praticar sexo oral. Praticar ato libidinoso em local público é crime com pena prevista de três meses a um ano de reclusão ou multa, segundo o artigo 233 do Código Penal.