Força Nacional é chamada após ataques deixarem 6 indígenas feridos no PR

Na terça (31), criminosos dispararam rojões e atearam fogo à TI por volta de meia-noite. Um indígena ficou ferido no braço por conta de disparo de arma de fogo e teve de ser levado para um hospital. Na noite do dia anterior, uma indígena teve queimaduras no pescoço em função de ataque parecido ao mesmo local.

Na segunda (30), peritos recolheram 14 cápsulas de balas na comunidade — todas de calibre 38. Entretanto, após a equipe da Polícia Federal deixar o local, os ataques recomeçaram, de acordo com informações fornecidas pelos indígenas.

No domingo (29), invasores atearam fogo na vegetação e plantações da terra indígena. Um dos barracos que existia no local também foi incendiado. Armas de fogo e bombas foram disparadas durante o ataque. Desde julho, moradores da comunidade relatam a ocorrência de ações armadas no local de forma recorrente.

No fim de 2023, comunidade já havia sido alvo de ataques parecidos. Nos dias 23 e 24 daquele ano, os Avá Guarani foram alvos de disparos de arma de fogo e tiveram animais torturados por integrantes de milícias armadas.