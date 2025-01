Napoli vence Fiorentina e se isola na liderança do Italiano

Aproveitando que outros grandes viajaram à Arábia Saudita para a Supercopa da Itália, o Napoli se isolou na liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Fiorentina por 3 a 0 neste sábado (4), pela 19ª rodada.

Com 44 pontos, o time napolitano abre três de vantagem sobre a Atalanta (2ª), que tem um jogo a menos. Já a Inter de Milão (3ª) tem 40 pontos em 17 jogos.

Em sua viagem à Toscana, o Napoli abriu o placar com o brasileiro David Neres (29'), que arrancou do meio-campo, tabelou com o belga Romelu Lukaku e driblou a defesa antes de mandar a bola para as redes.