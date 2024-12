Corpo do ex-presidente do Suriname Desi Bouterse será cremado no sábado

O governo descartou um funeral de Estado para Bouterse, que esteve foragido por um ano, mas as bandeiras estarão a meio mastro no dia de sua cremação nos prédios do Executivo, incluindo no palácio presidencial.

Por sua parte, o PNC prometeu um serviço público com "honras populares". Tecidos nas cores do partido - roxo e branco - foram distribuídos para que a população se vista e acompanhe a procissão do memorial até o crematório.

