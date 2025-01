Duas pessoas morrem e 7 são internadas no PI; suspeita é de envenenamento

Já a morte do bebê de 1 ano foi confirmada nesta quinta-feira (2). Davi Pereira Silva estava internado no Hospital Regional Dirceu Arcoverde, mas não resistiu.

A família comeu peixes doados na noite de terça-feira (31). Segundo o delegado Abimael Silva, à frente da investigação, a suspeita é de envenenamento. De acordo com ele, os sintomas dos familiares foram os mesmos: frequência cardíaca abaixo do normal e sudorese intensa. Apesar da hipótese, a polícia não descarta outras linhas de investigação.

Três pessoas seguem internadas em estado grave. A mãe Francisca Maria da Silva, 32, e seus dois filhos. A mulher foi entubada na manhã de hoje.

Família comeu no almoço do dia 1º de janeiro arroz, feijão e peixe frito. O peixe foi doado por um casal. Segundo o delegado, eles já se apresentaram e prestaram depoimento à polícia. O casal afirmou que fez a doação de cerca de 30 kg de peixe para várias pessoas. "O arroz foi feito pela própria família no dia 31 e requentaram para o almoço. O peixe foi doado. Somente a família passou mal", disse Abimael.

Os alimentos foram apreendidos na casa da família e vão passar por perícia. "Será feito o exame toxicológico. A gente aguarda o resultado dos exames que vão dizer se havia veneno, qual era o tipo e o que a substância causa. O crime foi ontem, estamos na fase inicial da investigação", explicou o delegado.

Familiares e testemunhas estão sendo ouvidos pelos policiais. A causa da morte do jovem e do bebê será divulgada após o resultado dos exames toxicológicos feitos pelo Instituto Médico Legal.