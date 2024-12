Corpos carbonizados correspondem a menores desaparecidos após ação militar no Equador

Os cadáveres encontrados carbonizados próximos a uma base militar no sudoeste do Equador são dos quatro menores que desapareceram após serem detidos por soldados há três semanas, informou o Ministério Público nesta terça-feira (31), pouco depois de um tribunal ordenar prisão preventiva para 16 militares.

"Os resultados das perícias de genética forense confirmam que os 4 corpos encontrados em #Taura correspondem aos 3 adolescentes e uma criança desaparecidos após uma operação militar em 8 de dezembro", informou o órgão na rede social X.

Saúl Arboleda, Steven Medina e os irmãos Josué e Ismael Arroyo, com idades entre 11 e 15 anos, foram detidos nessa data por uma patrulha composta por 16 militares no bairro de Las Malvinas, no sul de Guayaquil. Essa é uma das cidades mais afetadas pela violência do narcotráfico, onde o governo mantém militares patrulhando as ruas.