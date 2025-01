Indignado, embaixador chora na ONU por silêncio internacional sobre Gaza

"As mulheres, especialmente as grávidas, sofreram gravemente. Muitas mulheres deram à luz com pouco ou nenhum apoio, aumentando os riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Meu escritório foi informado de que recém-nascidos morreram como resultado direto dessa falta de cuidados", declarou.

Segundo Turk, "dirigir intencionalmente ataques contra hospitais e locais onde os doentes e feridos são tratados, desde que não sejam objetivos militares, é um crime de guerra".

"Se cometidos como parte de um ataque generalizado ou sistemático a uma população civil, esses atos também podem ser considerados crimes contra a humanidade", completou.

Já Rik Peeperkorn, representante da OMS na Palestina, alertou que sete por cento da população foi morta ou ferida desde outubro de 2023. Segundo ele, mais de 25% dos mais de 105 mil civis feridos em Gaza enfrentam "lesões que mudaram suas vidas".

Peeperkorn alertou que as evacuações médicas continuam extremamente lentas, com mais de 12.000 pessoas ainda esperando por tratamento no exterior. "No ritmo atual, levaria de cinco a dez anos para evacuar todos esses pacientes em estado crítico", alertou.