Futebol europeu abre seu mercado de inverno com novas regras

Outra equipe decepcionante neste primeiro turno, o Milan (8º) acaba de trocar de técnico e pode buscar um reforço por linha, priorizando a defesa.

A Roma, que está em décimo lugar, poderá aproveitar esta janela para enxugar o elenco, liberando seu capitão, Lorenzo Pellegrini, que vem sendo vaiado em todos os jogos, e até mesmo o argentino Paulo Dybala, ainda na mira dos clubes sauditas.

- Bayern busca meio-campista -

Na Alemanha, o Bayern de Munique do técnico Vincent Kompany está de olho no meio-campista do Hoffenheim, Tom Bischoff, de 19 anos, segundo o jornal Bild. O jogador ainda não renovou com o seu clube, o que permite ao gigante bávaro iniciar as negociações em janeiro.

O Leipzig, já eliminado da Liga dos Campeões, deverá trabalhar para dar novo impulso à sua temporada.

Outro foco de atenção será o futuro do atacante egípcio Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt, acompanhado de perto por gigantes ingleses como Liverpool, Arsenal e Chelsea.