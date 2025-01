Nevasca causa engavetamento com 95 carros no Cazaquistão

Até o momento, 11 pessoas foram resgatadas com traumatismo craniano e fraturas. Entre as vítimas estão duas crianças. Ainda não há detalhes sobre o estado das demais pessoas envolvidas no acidente.

A polícia local isolou a rodovia e dividiu equipes para trabalhar no resgate. Máquinas trabalham no local para liberar a via e pontos de acolhimento foram montados para aquecer os motoristas que se envolveram no engavetamento.

Kazakistan'da "Astana — Petropavlovsk" karayolunda, Kar f?rt?nas? ve görü? mesafesinin azalmas? nedeniyle yakla??k 95 araç bir birine girdi. pic.twitter.com/24dg7PSCZa -- TÜRK?STAN HABER (@turkistanhaber_) January 3, 2025

Nevasca atinge o país

O Ministério da Administração Interna do Cazaquistão emitiu comunicado aconselhando aos motoristas evitarem longas viagens no país. O alerta veio após o engavetamento deixar dezenas de vítimas e mobilizar as forças de resgate do país. Ainda segundo o órgão, uma forte nevasca atinge todo o país, influenciando diretamente na situação das rodovias.

"Se você partir em condições de gelo, nevascas, neve ou neblina, sua jornada pode se tornar um desafio. Portanto, nesse caso, recomendamos que você evite viagens longas. Espere que o tempo melhore antes de arriscar a sua vida ou a vida de outras pessoas. E se nesse caso ficar preso na estrada: reduza a velocidade, mantenha uma distância segura, evite excessos de velocidade e ultrapassagens, pare o mais próximo possível de uma aldeia ou local seguro", diz o comunicado do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações da República do Cazaquistão