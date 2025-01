Starship, da SpaceX, lançará imitação de satélites no espaço em próximo teste

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX, do empresário Elon Musk, informou nesta sexta-feira que o próximo voo teste da Starship terá a primeira tentativa do foguete de lançar cargas no espaço, soltando dez satélites do Starlink, uma importante demonstração do potencial da espaçonave no mercado de lançamento de satélites.

"Enquanto estiver no espaço, a Starship vai lançar dez simuladores da Starlink, similares em tamanho e peso para a próxima geração de satélites Starlink, no primeiro exercício de uma missão para lançar satélites", informou a SpaceX em seu website.