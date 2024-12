Registro de visitas de Downing Street é revelado pela primeira vez

Nelson Mandela, a rainha Elizabeth II e cinco presidentes dos Estados Unidos visitaram nas últimas décadas Downing Street, residência oficial e gabinete do primeiro-ministro britânico, de acordo com uma lista que foi revelada pela primeira vez nesta terça-feira (31).

Os três volumes do livro de visitas, obtidos pelos Arquivos Nacionais britânicos após a suspensão, em cima da hora, de seu leilão no início do ano, contêm um registro de visitantes desde 1970, época em que o conservador Edward Heath era o primeiro-ministro, até o segundo mandato do trabalhista Tony Blair, em 2003.

A lista de visitantes de Downing Street não é divulgada publicamente de forma sistemática, e esses registros revelam quem foram alguns dos prestigiados convidados.