Com gols brasileiros, Arsenal vence Brentford de virada e recupera 2º lugar no Inglês

O início da partida não foi bom para o Arsenal no Gtech Community Stadium, já que o Brentford (12º) abriu o placar com um gol do atacante Bryan Mbeumo aos 13 minutos.

O brasileiro Gabriel Jesus foi fundamental na reação do Arsenal, empatando pouco antes da meia hora (29'). Foi seu sexto gol nos últimos quatro jogos, depois de ter marcado apenas um nas primeiras vinte partidas desta temporada.

O espanhol Mikel Merino (50') e outro brasileiro, Gabriel Martinelli (53'), marcaram no início do segundo tempo, o que acabou dando tranquilidade para os visitantes.

"O time foi muito bem hoje. Vir aqui e jogar como fizemos é ótimo, não só pelo resultado. Viemos pelos três pontos, mas a forma como reagimos nessa partida também importa muito", comemorou Gabriel Jesus em entrevista à TNT Sports.

O goleiro espanhol David Raya defendeu o gol do Arsenal e se mostrou sólido em sua primeira partida no estádio do Brentford, clube que deixou em 2023.

Tirando a goleada por 5 a 1 na visita ao Crystal Palace há dez dias, o Arsenal havia dado sinais de vulnerabilidade nos últimos jogos, com vitórias muito sofridas.