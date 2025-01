Vai ficar em SP em janeiro? Veja opções para se divertir com as crianças

As crianças hoje passam mais tempo do que deveriam em telas, mas o brincar livre é essencial para o bem-estar físico e a saúde mental dos pequenos. Assim, as férias escolares são uma excelente oportunidade para desconectar e explorar experiências enriquecedoras em família.

Passeios ao ar livre que promovam contato das crianças com a natureza, visitas a museus, exposições ou oficinas que estimulem a criatividade e criem memórias. O negócio é se divertir. Separamos algumas opções que podem animar as férias da criançada em São Paulo.

Desde outubro, o Zoológico de São Paulo conta com um passeio a barco pelo Lago São Francisco, que fica dentro do parque e faz parte da bacia do Riacho do Ipiranga. A área abriga cerca de mil aves aquáticas, além de ilhas com cinco espécies de macacos.