Ancelotti evita fechar as portas para possíveis reforços em janeiro

O técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, evitou se pronunciar nesta quinta-feira (2) sobre a possibilidade de que o clube 'merengue' recorra ao mercado de inverno para reforçar seu plantel.

"O mercado? Veremos. Temos muitos jogos em janeiro e estamos focados nisso. Falar de mercado não é fácil para mim neste momento. Estou muito satisfeito com o elenco que temos e quando houve dificuldades, nós as superamos", declarou o italiano na coletiva de imprensa antes do confronto com o Valencia, no Mestalla, em jogo adiado da 12ª rodada da LaLiga.

Ancelotti disse que o austríaco David Alaba está prestes a retornar à equipe e que fará mudanças: "Estamos pensando em fazer alguma coisa com as rotações, principalmente atrás, quando Alaba voltar. Teremos mais oportunidades e é a posição em que sofremos mais. Alaba está muito perto e a partir do dia 20 de janeiro poderá jogar e isso vai nos ajudar".