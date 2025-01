Justiça solta policial acusado por Gritzbach de lavar dinheiro para o PCC

A Corregedoria da Polícia Civil apura os fatos relativos à conduta do policial e permanece à disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações que resultaram em sua prisão.

SSP, em nota

O policial teria atuado como sócio de duas lideranças do PCC no banco 2 Go Bank: Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e Rafael Maeda Pires, o Japa.

O 2 Go Bank faria parte de um sistema bancário ilegal que teria lavado cerca de R$ 6 bilhões. O dinheiro era movimento no Brasil, Estados Unidos, Paraguai, Peru, Holanda, Argentina, Bolívia, Canadá, Panamá, Colômbia, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai. A maior parte do dinheiro, porém, tinha Hong Kong e China como destino, segundo as investigações.

Além de sócio do 2 Go Bank, Elia Júnior trabalhava no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Ele foi citado por Gritzbach em depoimento à Corregedoria da Polícia Civil em 31 de outubro. Oito dias depois, o empresário foi morto com dez tiros ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A defesa de Elia Júnior nega qualquer envolvimento com o crime organizado. Quando o policial foi preso, afirmouo que o 2 Go Bank possui sistemas de controle rigorosos sobre as operações financeiras realizadas.

Morto com 10 tiros