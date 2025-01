Helicóptero cai em Santa Catarina e deixa cinco pessoas feridas

Havia risco de vazamento de combustível. Os Bombeiros permaneciam até às 16h no local para avaliar a possibilidade de o combustível restante na aeronave vazar. A medida é de prevenção. Segundo apurado pelo UOL, não há danos ambientais aparentes e o risco de explosão é pequeno. As causas do acidente vão ser apuradas após o registro de um Boletim de Ocorrência.

Corpo de Bombeiros de Santa Catarina presta atendimento a helicóptero que caiu em Penha. Havia risco de vazamento de combustível Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros