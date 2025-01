Rússia promete retaliar Ucrânia após derrubar oito mísseis americanos

De fato, o presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou o uso desses mísseis em novembro do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que a liberação era uma resposta à expansão do conflito pela Rússia, que enviou tropas norte-coreanas para o front.

Em resposta, o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou usar seu novo míssil balístico com capacidade nuclear. No mês passado, Putin sugeriu que o míssil "Oreshnik" poderia ser disparado contra Kiev para testar os sistemas de defesa aéreo fornecidos pelos ocidentais à Ucrânia.

Um oficial ucraniano confirmou o ataque de ontem. Andrii Kovalenko disse que um porto marítimo em Leningrado foi alvo, chamando-o de "instrumento de sobrevivência econômica e militar para a Rússia isolada", informa reportagem da CNN Internacional.

Já a Rússia lançou 81 drones sobre a Ucrânia na noite de sexta para sábado. Alguns deles, diz o Comando da Força Aérea da Ucrânia, foram drones Shahed, de fabricação iraniana. Trinta e quatro deles foram abatidos, segundo comunicado.

Ucrânia em desvantagem

A Ucrânia começou o ano em desvantagem no conflito, que começou em fevereiro de 2022. As forças russas tomaram o controle da vila de Nadiya, na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, e, em Donetsk, as forças ucranianas perdem terreno ao sul e leste da cidade.