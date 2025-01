Polícia prende no Paraguai último envolvido em morte de bicheiro no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de sexta (3), o último foragido suspeito de participar do assassinato do bicheiro Fernando Iggnácio, em 2020.

O que aconteceu

Pedro Emanuel Silva Cordeiro, o Pedrinho, foi preso em Ciudad del Este, fronteira com o Brasil. A operação foi uma parceria entre a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) do Rio e a Polícia Nacional do Paraguai.

Pedrinho era o último foragido entre os suspeitos de participar do crime, em 2020. O bicheiro Rogério de Andrade, acusado de ser mandante do crime, foi preso em outubro do ano passado. Entre os que participaram, Rodrigo das Neves foi preso em janeiro de 2021 em uma no sul da Bahia; Otto Samuel Silva Cordeiro, ex-PM e irmão de Pedrinho, foi preso em fevereiro de 2023 no Paraná; e Ygor Santos da Cruz, o Farofa, foi encontrado morto em novembro de 2022, no Recreio.