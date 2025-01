Coreia do Sul: manifestantes protestam a favor e contra detenção do presidente suspenso

Milhares de sul-coreanos saíram, neste sábado (4), em protesto pelas ruas de Seul, capital do país que vive em um clima político cada vez mais caótico, um dia após uma tentativa fracassada de prender o presidente deposto Yoon Suk-yeol, 64 anos, acusado de "rebelião" por tentar impor a lei marcial no início de dezembro. A prisão de Yoon Suk-yeol seria a primeira de um chefe de Estado em exercício na história do país. Em meio a essa crise, o chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, é esperado no país na segunda-feira.

Neste sábado, críticos e simpatizantes se reuniram em avenidas da capital Seul e em frente à casa de Yoon Suk-yeol, alguns exigindo sua prisão e outros pedindo a anulação de seu impeachment pela Assembleia Nacional. Os atos acontecem depois de uma tentativa fracassada, na sexta-feira (3), de prender o líder sul-coreano acusado de "rebelião" pela tentativa de realizar uma imposição da lei marcial no início de dezembro, que durou pouco tempo.

"Se o presidente Yoon sofrer impeachment e Lee Jae-myung (o líder da oposição) se tornar o novo presidente, nosso país poderá ser ameaçado de 'comunização' e absorção pela Coreia do Norte (...). Não posso deixar que isso aconteça", disse à AFP Jang Young-hoon, de 30 anos, cidadão pró-Yoon.