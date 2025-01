Estratégia de resgate: por que as pessoas batem palmas na praia?

Ensine as crianças a bater palma caso não vejam os pais.

Coloque pulseirinha na criança com o nome e o telefone do responsável — há opções à venda em papelarias e em algumas praias. Em alguns postos de guarda-vidas, a pulseirinha é disponibilizada para as crianças.

Coloque roupas de cores chamativas nas crianças para identificá-las mais facilmente.

Em casos de desaparecimento, procure os órgãos oficiais como Guarda Municipal Bombeiros e Polícia Militar

*Com informações de reportagem publicada em 04/01/2023