Ministros da França e Alemanha visitam Síria em plena transição de autoridade

Os dois ministros têm uma reunião com o novo dirigente sírio Ahmad al Sharaa, líder do grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), à frente da coligação que derrubou o governo do presidente Bashar al Assad em 8 de dezembro.

"A minha viagem de hoje, juntamente com o meu homólogo francês e em nome da UE, é um sinal claro para os sírios: um novo começo político entre a Europa e a Síria, entre a Alemanha e a Síria, é possível", declarou Baerbock.

"Com as mãos estendidas, mas também com claras expectativas nos novos líderes, viajamos hoje a Damasco", acrescentou.

Durante a visita, os dois ministros visitaram a prisão de Saidnaya, símbolo da repressão em massa do governo de Bashar al Assad, segundo jornalistas da AFP.

- "Esperança frágil" -

Confrontado com o desafio de unificar o país, Ahmad al Sharaa se comprometeu a dissolver as facções armadas, incluindo o HTS, e anunciou sua intenção de convocar um diálogo nacional, sem especificar a data ou quem seria convidado, observando que pode levar quatro anos para organizar eleições no país.