Criador da Amazon, Jeff Bezos anuncia voo inaugural de foguete para competir com a SpaceX de Elon Musk

Com 98 metros de altura, o foguete New Glenn poderá decolar de Cabo Canaveral, na Flórida, já na quarta-feira (8), à 1h da manhã (horário local), segundo o regulador norte-americano de aviação. Uma segunda janela de lançamento está prevista para sexta-feira (10).

Após vários adiamentos, a Blue Origin espera com este voo reduzir a vantagem de sua principal concorrente, a SpaceX, comandada por Elon Musk.

Embora já realize voos suborbitais com turistas no foguete New Shepard, a Blue Origin ainda não colocou nenhuma carga em órbita. Com o New Glenn, muito mais potente, a empresa planeja entrar no mercado de lançamentos de satélites comerciais e militares de grande porte, além de missões para a Lua e Marte.

Segundo Laura Forczyk, analista do setor espacial, o voo inaugural será "um grande avanço para a Blue Origin e para a indústria espacial". Com sua alta capacidade, o foguete poderá não apenas competir no mercado de lançamento de satélites, mas também transportar astronautas, destaca a especialista.

Rivalidade crescente

O objetivo da Blue Origin é claro: desafiar a liderança da SpaceX, que domina o mercado, além de competir com empresas como a americana ULA e a europeia Arianespace.