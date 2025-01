Líder da extrema direita italiana, premiê Giorgia Meloni visita Trump na Flórida antes da posse

O gabinete da primeira-ministra italiana não emitiu nenhuma declaração sobre a visita, nem respondeu às repetidas solicitações de confirmação da visita no sábado, que foi noticiada pela imprensa dos EUA como sendo marcada por uma exibição de filme e um jantar.

Vários outros líderes estrangeiros - incluindo o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban - visitaram o presidente eleito dos EUA nos últimos meses, cuja cerimônia de posse está marcada para 20 de janeiro.

Essa visita de Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli d'Italia (FdI), ocorre quatro dias antes de uma visita a Roma do presidente dos EUA, Joe Biden, que deve se encontrar com Meloni e, em uma reunião separada, com o Papa Francisco.

Origens fascistas e memória de Mussolini

Giorgia Meloni tem uma trajetória política intimamente ligada a movimentos pós-fascistas. Desde a adolescência, ela se envolveu no "Fronte della Gioventù", a organização juvenil do Movimento Social Italiano (MSI), um partido fundado por antigos apoiadores do regime fascista de Benito Mussolini.

Em 1995, o MSI se transformou em "Alleanza Nazionale" (AN), buscando se distanciar do fascismo histórico. No entanto, declarações de líderes como Gianfranco Fini, que em 1991 afirmou: "Somos fascistas, herdeiros do fascismo, o fascismo do ano 2000", demonstram a persistência de referências ao passado fascista.