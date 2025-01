Síria restringe entrada de libaneses após confronto fronteiriço

Uma fonte de segurança do principal posto de fronteira entre os dois países, Masnaa, disse à AFP que as autoridades sírias "adotaram novas medidas" para impedir que libaneses sem permissão de residência entrem no território sírio.

O funcionário, que pediu anonimato, acredita que os sírios podem estar respondendo a medidas semelhantes impostas pelo Líbano há algum tempo.

Esse é o primeiro incidente desse tipo desde que uma coalizão armada e dominada pelos islamistas tomou o poder na Síria, em 8 de dezembro.

O novo líder da Síria, Ahmed al Sharaa, prometeu em 22 de dezembro que seu país não exerceria mais uma influência "negativa" no Líbano e respeitaria a soberania do estado vizinho.

Até o momento, não houve nenhum contato oficial entre a Síria e o Líbano desde a queda do regime de Bashar al-Assad.

Durante décadas, o Líbano sofreu com a interferência do clã Assad, que foi responsabilizado por diversos atos de violência, incluindo vários assassinatos.