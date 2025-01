Bombardeios israelenses deixam pelo menos 19 mortos, segundo Defesa Civil de Gaza

Os socorristas locais também anunciaram a morte de três membros da mesma família, incluindo uma criança, no bombardeio de sua casa em Khan Yunis.

O conflito em Gaza começou após o ataque do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que matou 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais.

A campanha de retaliação israelense em Gaza matou mais de 45.600 palestinos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

