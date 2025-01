Advogada brasileira é ameaçada após processo contra soldado israelense

O soldado Yuval Vagdani deixou o Brasil depois que a Justiça Federal pediu que a Polícia Federal o investigue por supostos crimes de guerra em Gaza. Ele teria participado de operações militares naquela região, incluindo a destruição de um quarteirão residencial.

Tenho sido alvo de ameaças de morte e violência sexual. Minha filha de dez anos também tem sido ameaçada.

Maira Pinheiro, em entrevista ao colunista do UOL, Jamil Chade

Apesar das ameaças, a advogada afirmou que irá continuar com o seu trabalho. A brasileira revelou que monitora também outros casos relacionados a crimes de guerra.

A Fepal (Federação Árabe Palestina do Brasil) condenou as ameaças à advogada. Em nota publicada em rede social, a Fepal destacou que Maira Pinheira deve ser protegida pelas autoridades brasileiras e pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).