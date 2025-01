Autor de ataque em Nova Orleans havia gravado a rua com óculos inteligentes

O homem acusado do ataque que deixou 14 mortos em uma rua movimentada de Nova Orleans no Ano-Novo havia visitado a cidade antes, em aparentes missões de reconhecimento, e gravado o local usando óculos equipados com câmera, informou neste domingo o FBI.

Shamsud Din Jabbar, um veterano do exército americano, viajou pela primeira vez a Nova Orleans em outubro passado, procedente de sua residência, no Texas, indicou o FBI. Nessa primeira visita, ele passeou de bicicleta pelo emblemático French Quarter e gravou imagens do local usando óculos inteligentes da Meta.

Segundo o agente especial do FBI Lyonel Myrthil, esses óculos permitem que o usuário tire fotos ou grave vídeos sem o uso das mãos.